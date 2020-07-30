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    HaberlerEkonomi Haberleri 3500 otel ve restorana ‘güvenli’ sertifikası
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    30.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    3500 otel ve restorana ‘güvenli’ sertifikası

    Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nın başlamasının ardından geçen iki aylık sürede söz konusu sertifikayı alan otel sayısı 2 bin 211’i, restoran sayısı ise 1235’i, tur transfer aracı sayısı ise 1431’i buldu.

    3500 otel ve restorana ‘güvenli’ sertifikası

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 50 odadan fazla odaya sahip tesislere Güvenli Turizm Belgesi alma zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Bağlıkaya, 50 odadan az kapasiteye sahip otellerin de gerekli hijyen koşullarını sağladıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

    Hareket artacak

    “Türkiye genelinde Güvenli Turizm Belgesi alan tesis sayısı günden güne artıyor. 10 Ağustos’tan itibaren Rusya’dan charter uçuşları başlıyor. Kurban Bayramı’nda iç pazarda başlayacak hareketliliğin ağustos ortası itibarıyla Rusya pazarının açılmasıyla birlikte sertifika alan otellerin sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü bazı konaklama tesisleri kapılarını açmak için yurt dışından turist akışının hız kazanmasını bekliyor.”

     

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