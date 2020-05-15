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    HaberlerEkonomi Haberleri 390 milyon dolarlık güven imzası
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    15.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    390 milyon dolarlık güven imzası

    QNB Finansbank, sendikasyon kredisini artırarak yeniledi ve uluslararası banka ve kuruluşlardan değişik vadelerde toplam 390 milyon dolarlık dış kaynak sağladı.

    390 milyon dolarlık güven imzası

    QNB Finansbank sendikasyon kredisi formatında 9 uluslararası bankadan, 367 gün vadeli 45 milyon dolar ve 193 milyon euro olmak üzere toplam 255 milyon dolar tutarında fonlama temin etmek üzere anlaşma imzaladı. Banka ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon euroluk, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör kuruluşu Proparco ile de 7 yıl vadeli 25 milyon euro’luk anlaşma imzaladı. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında sağlanan ilk sendikasyon kredisinin yüzde 50 oranında artarak yenilendiğine dikkat çekti.

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