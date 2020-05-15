390 milyon dolarlık güven imzası

QNB Finansbank sendikasyon kredisi formatında 9 uluslararası bankadan, 367 gün vadeli 45 milyon dolar ve 193 milyon euro olmak üzere toplam 255 milyon dolar tutarında fonlama temin etmek üzere anlaşma imzaladı. Banka ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 100 milyon euroluk, Fransız Kalkınma Ajansı’nın özel sektör kuruluşu Proparco ile de 7 yıl vadeli 25 milyon euro’luk anlaşma imzaladı. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında sağlanan ilk sendikasyon kredisinin yüzde 50 oranında artarak yenilendiğine dikkat çekti.