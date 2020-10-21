3D yazıcıya  8 milyon TL yatırım

Alınan bu yatırımla, eğitim ve sanayi sektöründe kullanılan 3D yazıcılarının geliştirilmesi ve bireysel kullanıcılara yönelik yeni 3D yazıcı modellerinin Türkiye ve dünya pazarına sunulması hedefleniyor.

2015’te kurulan şirket ilk ürünlerini 2016 yılında piyasaya çıkardı. 2017 yılında Keiretsu Melek Yatırımcı grubundan aldığı destek ile üretim ve Ar-Ge çalışmalarına hız veren şirket, KOBİ ve sanayi kuruluşlarına uygun yeni modellerini satışa sundu. 2019’da B2B segmentine ek olarak B2C’yi de hedefine alan şirket, 4 yeni modelle ürün gamını dünya pazarına sunmak için çalışmalara başladı.

Pazar büyüyor

3D yazıcı sektörünün çok hızlı büyüdüğünü ifade eden Genel Müdür Emre Akıncı, “Geliştirdiğimiz yerli ve milli 3D yazıcılar, Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığın azaltılması, gerekse stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılması konusunda büyük bir fayda sağlayacaktır” dedi. Yeni yatırım ile üretim kapasitesini artırarak, yeni nesil 3D yazıcıları tüm Türkiye’ye sunmaya hazırlanan şirket, ürünlerin ülke geneline yayılmasında ve kolay erişilebilir olmasında KVK’nın satış ve teknik destek ağından destek almayı hedefliyor.