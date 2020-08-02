4 ay aradan sonra Ruslar Türkiye’de

İstanbul Havalimanı’na inen uçağın tüm koltuklarının dolu olduğu öğrenildi. Termal kamera ile vücut ısıları kontrol edilen yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye’ye giriş yaptı. Rus turistler, seferlerin yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uzun süredir İstanbul’a gelmek için seferlerin başlamasını beklediklerini belirten yolculardan Maslennikova Dilyara, “Seferlerin tekrar başlamasıyla zaman kaybetmeden uçak biletlerimizi aldık. İstanbul’da 12 gün kalarak, burayı gezeceğiz. Daha sonra uçakla Kayseri’ye giderek, oradan araçla Kapadokya’ya geçeceğiz. İstanbul’da olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Galina Burenkova da, Türkiye’yi çok sevdiklerini dile getirdi. Rusya’da yaşayan bir Türk yolcu da uçuşların yeniden başlamasıyla Türkiye’ye dönebildiği ve ailesine kavuşacağı için mutlu olduğunu belirtti.