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    HaberlerEkonomi Haberleri 4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
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    03.07.2020 - 09:31 | | DHA

    4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

    Kayseri'de, yayla sezonun açılmasıyla birlikte Erciyes Dağı eteklerine göç devam ederken, küçükbaş hayvan sahibi besiciler çoban bulamamaktan şikayet etti. Seyit Bozbeşparmak (38), "4 bin lira maaşla çoban bulamıyorum, kendi hayvanımın çobanlığını yapıyorum" dedi.

    4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

    Kentte hayvancılıkla uğraşanlar, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte Erciyes Dağı'nın eteklerindeki yaylalara göç etti. Yaz boyunca yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, çoban bulamamaktan şikayet etti. 3 çocuk babası Seyit Bozbeşparmak da yaylada 300 küçükbaş hayvanının bakımını yapıp otlatıyor. Bozpeşparmak, yaz dönemini yaylada geçirdiklerini belirterek, "Mayıs ayı sonları Haziran başlarında Erciyes yaylalarına çıkıyoruz. 60 gün bu yaylalarda hayvanları otlatıyoruz. Erciyes'te de hayvan otlatacak çok az alan kaldı. Burada hayvanlarımızı otlatarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

    Çoban bulamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını belirten Bozbeşparmak, "300 küçükbaş hayvanım var. 4 bin lira maaşla çoban bulamıyorum. Türk çoban zaten yok, Afgan ve Suriyelileri de kaçak olduğu için çalıştıramıyoruz. Türkiye'de çoban bitti. 500 hayvanım varken, 300 küçükbaş hayvanım kaldı. Benim işletmemde maaş, yemek, elbise, ayakkabı her şeye bana ait olmasına rağmen çoban bulamadığım için kendi hayvanımın çobanlığını yapıyorum" ifadelerini kullandı.

    Ne maske taktılar, ne de sosyal mesafe kuralına uydular!Asker uğurlama eğlencesinde el ele halay çeken yüzlerce kişi pes dedirtti. Uzmanlar, “Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir” uyarısı yaptı.
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