4 enerji şirketine dev ceza kesildi

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında bayilere yönelik uygulamalar ile 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ifade edildi.

Buna göre dört şirketin bayilerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile karar verildi. Söz konusu dört şirkete rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumu kötüye kullanma kapsamında 2018 gayri safi gelirlerinden yüzde 1 oranında idari para cezası verilmesine karar verildi.