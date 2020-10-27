4 günlük tatilin favorisi sahiller

Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı cuma günü ile birleştirenler, hafta sonuyla birlikte dört günlük tatil yapmaya hazırlanıyor. Turizmciler, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin bu dönemde her fırsatı değerlendirmek istediğini belirtirken, havaların sıcak gittiği sahil bölgelerinde son bir uzun tatil yapılacağını kaydediyor. Bu kapsamda Antalya öne çıkarken, Bodrum ve Ayvalık da sahil boyunca tercih edilen bölgelerden oluyor. Acenteler, kültür turlarındaki canlılığa da dikkat çekerken Kaz Dağları’ndan Karadeniz’e, Kapadokya’dan Mardin’e kadar canlılık olduğunu ifade ediyor.

‘Zeytin hasadına’

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, pandemi sürecine rağmen Türkiye’de ‘güvenli tatil’ sistemiyle yaz sezonunun iyi doluluklarla geçtiğini hatırlatırken, mevcut dönemde ise dış pazardaki hareketin çok yavaşladığını söyledi. Bunu çeşitli bölgelerde yerli turist hareketi ile kapatabildiklerini anlatan İşler, “Havaların sıcak gidiyor olması, okulların bir kısmının açık, bir kısmının ise online devam etmesiyle insanlar tatil için hevesli. Tüm tedbirlerini alarak şehirden uzaklaşmak için fırsatları değerlendiriyorlar. Zaten imkanı olanlar da yazlıklarından dönmedi. Doğayla buluşma isteği sayesinde sahil bölgelerinde dört günlük tatilde bir rezervasyon artışı görüyoruz. Foça, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Şirince, Ayvalık, Çanakkale hattına kadar, hatta Manisa Akhisar’da zeytin hasadına kadar giden bir talep var. Takribi olarak açık otellerde yüzde 70 doluluk var. Otellerin ise yarıya yakını açık durumda” değerlendirmesini yaptı.

‘Yüzde 70 dolu olur’

Türkiye Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu, butik ve küçük oteller için çeşitli bölgelerde taleplerin iyi gittiğini dile getirdi. Ustaoğlu, “Bu dört günlük tatil artık havaların sıcak gittiği son uzun tatil olacak. Sahil bölgeleri iyi değerlendiriliyor. Kısmen bazı bölgelerde de artış var. özellikle doğayla iç içe olacak bölgelerde hareket var. Kapadokya ve Karadeniz’de artış görülüyor. Butik ve küçük otellerdeki dolulukların yüzde 70 civarında olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

‘Sezonu uzattı’

Geçen yıllarda ekim ayında yaz sezonunun bittiğini hatırlatan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, bu yıl tatilin uzadığını söyledi. Vardar, “Dört günlük tatil yapabilecek olanlar özellikle Bodrum, Antalya, Kuşadası, Marmaris gibi sahillere ilgi gösteriyor. 3-4 günlük Karadeniz, Ege ve Kapadokya turlarımıza ilgi iyi görünüyor. Ayrıca turistin kendi özel aracıyla tur otobüsünü takip edip rehber anlatımlarını dinleyebileceği yeni sistemlerimize de ilgi var” dedi.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise, özellikle Kapadokya’ya olan talep artışına dikkat çekti. Onaran, “Açık otellerin dolacağını görüyoruz. Yine Antalya için beklentinin biraz üzerinde ilgi var. İzole tatil için Karadeniz de öne çıkıyor” diye konuştu.