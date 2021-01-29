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29.01.2021 - 17:35 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

40 adet taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek.

40 adet taşınmaz kiraya verilecek

Mülkiyetleri/tasarrufları Kütahya Belediyesine ait ilanda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konuldu.

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