29.01.2021 - 17:35 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
40 adet taşınmaz kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Kütahya Belediyesi'ne ait 40 adet taşınmaz kiraya verilecek.
Mülkiyetleri/tasarrufları Kütahya Belediyesine ait ilanda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konuldu.
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