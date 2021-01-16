400 milyar TL’lik e-ticaret hedefi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) verilerine göre, koronavirüs salgınının da etkisiyle, 2020 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre yüzde 85 büyüdü. Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise yüzde 400 milyar lira oldu.

ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, “Pandeminin etkisiyle 2020’de sektör rekora imza atarak yüzde 85 büyüdü. E-ticaret sektörünün yılı 250 milyar lira hacimle kapatmasını bekliyoruz. Salgın dönemiyle zihinlerde oluşan tabular ortadan kalktı. E-ticaret yapan kuruluş sayısı da arttı. Bu artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2021’de 400 milyarı geçmesini öngörüyoruz. Bu yılın aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz” dedi.