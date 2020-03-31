420 bin sigortalı kısa çalışmaya

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle alınan tedbirlere ilişkin, “Faaliyetlerini yavaşlatan, durduran tüm işletmelerimiz küçük veya orta ölçekli olduğuna bakmaksızın kısa çalışma ödeneğine başvurabilirler” dedi. 19 bin firmanın halihazırda kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıklayan Bakan Selçuk bu firmaların yaklaşık 420 bini aşkın sigortalı çalıştırdığını belirtti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) programlarının aktif ve pasif iş gücü programları olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Selçuk, NTV televizyonunda bu hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Pasif iş gücü programı kapsamında kısa çalışma uygulaması ve işsizlik ödeneğinin bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak üçte bir azaltılmasının, faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulmasının kısa çalışma ödeneğinde temel şart olduğunu dile getirdi. Koronavirüsün zorlayıcı sebep olduğunu söyleyen Selçuk, “Kovid-19 sebebiyle etkilenen bütün işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına başvurabilirler İŞKUR üzerinden” dedi.

Kısa çalışma ödeneğine bütün işletmelerin başvurabileceğinin altını çizen Selçuk, “Başvurular sigortalılarımız tarafından değil, işverenlerimiz tarafından yapılıyor. Çağrıda bulunmak istiyorum, tüm işletmelerimiz başvursunlar” diye konuştu.

BAŞVURU NASIL, ÖDEME NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneğinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını dile getiren Selçuk çalışanların 450 prim günü ve 60 gün hizmet akdini tamamlama şartının bulunduğunu hatırlattı. Selçuk, şu bilgileri de paylaştı: “Ödenek bizim sigortalımızın son 12 aylık prime esas kazancı üzerinden hesaplanıyor ve bunun ortalaması alınıyor. Günlük ortalama brüt kazanç üzerinden yüzde 60’ı olarak hesaplanıyor. Bu yalnız brüt olduğu için özellikle asgari ücretlimiz şu anda net aldığı ücretin yaklaşık yüzde 75’ini almış olacak. Yani brüt yüzde 60 deyince kazancın yüzde 60’ı gibi algılanıyor. Net olarak alacağı yüzde 75 oranında olacak. Bu ödeneğin bir üst limiti var. Bu da aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor yani 1.5 katını geçemiyor. Dolayısıyla aldığı brüt ücret miktarına göre herhangi bir sigortalımız 1752 lira ila 4 bin 381 lira arasında değişen bir kısa çalışma ödeneğine hak kazanacak. Bu da günlük 58 lira ila 146 lira arasındaki bir banda tekabül ediyor. Asgari ücretlimiz için bu oran brütten hesaplandığı için net olarak yüzde 75 gibi bir ödenek.”

Maksimum 3 ay

Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin maksimum 3 ay alınacağını vurguladı. Kısa çalışma ödeneği başvurularına değinen Selçuk, “19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. Sektörel dağılımlara baktığımız zaman imalat yüzde 52, ikinci olarak konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, üçüncü olarak başvuran sektörümüz toptan ve perakende ticaret. Özellikle imalat ve konaklamayı toplarsak yaklaşık yüzde 63’ü o iki sektörden geliyor” dedi.