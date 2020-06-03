440 milyon TL’lik Red değeri yarattı

Vodafone Red’in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabilecek.

483 bin müşteri

Vodafone Red’i 1 yılda 483 bin müşteri kullandı. Vodafone Red’lilere 400 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 36 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4.8 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere 440 milyon TL ayrıcalık sağlandı. Red’liler, son 1 yılda 698 milyon GB mobil internet kullandı, 32 milyar dakika konuştu, 3.5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 15.3 GB’a ulaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıyoruz. Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz” dedi.