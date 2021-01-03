45.5 milyar liralık Sosyal Koruma Kalkanı

Türkiye’de Mart 2020’de ortaya çıkan salgının etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla çalışanlar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve yardım paketleri devreye alındı.

1000’er lira destek

Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde 31 Aralık 2020 itibarıyla, Sosyal Destek Programı’nın faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, faz 2 ayağında ise 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira ödeme yapan bakanlık, faz 3 kapsamında şu ana kadar 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000’er lira destek verdi.

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası kapsamında toplanan bağışlar da ihtiyaç sahibi 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000’er lira halinde aktarıldı.

Kısa çalışma ödeneği çerçevesinde 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödeme yapıldı. Bakanlık, 1 Aralık 2020 itibarıyla kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru almaya başlarken, başvurular artık e-Devlet’ten yapılabiliyor.

Ayrıca, nakdi ücret desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 216 bin 622 çalışana 6 milyar 478 milyon 346 bin 870 lira, işsizlik ödeneği ile de 913 bin 818 kişiye 4 milyar 527 milyon 867 bin 466 lira ödeme yapıldı.

Toparlanma süreciyle normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise normalleşme desteği olarak 2 milyar 461 milyon 543 bin 960 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.