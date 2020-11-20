450 milyon yatırımla Sapanca’ya ikinci otel

NG Hotels, Sapanca’da ikinci otelini açtı. 5 yıldızlı NG Sapanca Enjoy, 450 milyon TL yatırımla inşa edildi. Grubun aynı ilçede NG Sapanca Wellness&Convention adlı bir oteli daha bulunuyor.

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, otelin temelini 2.5 yıl önce attıklarını belirterek, “270 odalı bir tesis. 300 milyon TL’ye mal olur diye tahmin etmiştik. 450 milyon TL’ye tamamladık. Herkesin otel kapattığı dönemde yatırım yapmak, otel açmak cesaret işi. Biz bu cesareti gösterdik” dedi.

Mayıs ayında açılış planladıklarını ancak pandemi nedeniyle kasıma ertelediklerini dile getiren Gür, rezervasyon almaya başladıklarını, ilk rezervasyonun geceliği 15 bin TL olan kral dairesine, ikinci rezervasyonun da suit odaya geldiğini aktardı.

Kongreleri çekecek

Gür, “Sapanca’daki iki otelimizle büyük kongrelere ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Sapanca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli dahil 30 milyonluk nüfusa hitap eden bir bölge. Önemli kongrelerde kullanılacağını düşünüyoruz. Sapanca’daki ikinci otelimiz olan NG Sapanca Enjoy ile çocuklu aileler, romantik bir tatil yaşamak isteyen çiftler ve iş dünyası için farklı alternatif arayışlarına aynı anda cevap veriyoruz” dedi. Gür, şirket toplantılarının açılmaya başladığını, 20-30 kişilik grupları ağırladıklarını da belirtti.

10 toplantı salonu var



NG Sapanca Enjoy, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetler sunan restoranları, açık ve kapalı havuzları, her türlü toplantı ve etkinliğe ev sahipliği yapan toplantı salonlarına sahip. 4.600 metrekarelik alanlı spa’sı var. Spa, kadın, erkek ve karma olarak 3 özel bölümden oluşuyor, ayrıca çocuklu ailelerin kullanabileceği aile hamamı da bulunuyor. Sessizliği sevenler için Melissa Sessiz Salon var. Oteldeki 10 toplantı salonu da gün ışığı alıyor. Balo salonuna araç sokulabiliyor. Her yaş için oyun bulunuyor.



Antalya’da devam İstanbul’da erteleme



İstanbul ve Antalya’daki diğer yatırımları hakkında da bilgi veren Hediye Güral Gür, şunları söyledi:

“Sapanca’daki bu otelin yan tarafında ek bir yatırım planlıyoruz. Diğer otelimizde villalar olacak. Henüz fizibilite çalışmasını yapıyoruz. İstanbul’da Basın Ekspres Yolu’ndaki otel yatırımımızı ise beklemeye aldık. Rezidans artı otel şeklinde karma projeydi. Rezidans bitti, oteli bekletiyoruz. Marriott Hotel’le anlaşmıştık. 2021 yılı sonuna doğru erteleme mutabakatı imzaladık. Antalya’daki otel projemiz ise devam ediyor. Resort otel, nisan ayında hizmete girecek.”



170 kişiye istihdam



NG Sapanca Enjoy Genel Müdürü Tezcan Özdemir ise, 60 bin metrekare kapalı alana sahip otele diğer otelleri NG Sapanca Wellness’a gelen müşterilerinin taleplerine göre yenilikler de eklediklerini kaydetti. Özdemir, “Daha büyük spa merkezimiz var. Ayrıca çocuklara özel hamam yaptık. Yönetim diğer otelle aynı. İlk etapta yeni otelde 170 kişiye istihdam sağladık” dedi.