5.5 milyon ‘imece usulü’ hijyen kiti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “imece usulüyle” gerçekleştirdiği organizasyonla, hijyen paketleri, nisandan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Varank’a ziyaretinde Amazon Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Temsilcisi Atilla Yerlikaya, Amazon Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Hakan Karadoğan ile CEVA Lojistik Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Fuat Adoran eşlik etti. 3 aydır aralıksız çalışan işçilere baklava ikramında bulunan Bakan Varank, “30 büyükşehir ve Zonguldak’taki bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bunlar ulaşacak. Tahminen 6 milyon vatandaşımız var. 5.5 milyonuna şimdiden ulaştırmış olduk” dedi.

KKTC’ye de gitti

Varank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de (KKTC) talep geldiğini aktararak, “Oradaki yaşlılarımıza da gönderdik. Kendilerinin hatırlanması, ufak da olsa hediyelerden kullanabilmeleri bizi mutlu ediyor” dedi.

Operasyonda İçişleri, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının büyük desteğini gördüklerini belirten Varank, organize sanayi bölgelerinin de bu kampanyaya katıldıklarını, Amazon Türkiye’nin özellikle lojistik açıdan büyük bir iş çıkardığını vurguladı.