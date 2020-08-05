BİST1.0870.00EURO8.251.08USD6.960.96ALTIN451.811.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 5 Ağustos altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir?
    ABONE OL
    05.08.2020 - 09:24 |

    5 Ağustos altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir?

    Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftanın yeni gününde gram altın 450 TL barajının üstünde yer aldı. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son hareketliliği araştırıyorlar.Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları...

    5 Ağustos altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir?

    Altın fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında çeyrek altın 750 TL'nin üzerine çıktı. Tam altın fiyatı ise 3.090 lirayı geçti. İşte 5 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    5 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:450,97 TL Satış Fiyatı:451,07 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:742,40 TL Satış Fiyatı:755,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.480,10 TL Satış Fiyatı:1.509,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.049,40 TL Satış Fiyatı:3.097,90 TL

    ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    Başkentte feci kaza! Yolcu otobüsü Aselsan personelini taşıyan minibüse çarptıEdirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde Aselsan personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ardahan'da korkunç olay! Bir anda alevler içinde kaldı

    Ardahan'da korkunç olay! Bir anda alevler içinde kaldı

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    Milyonları kapsıyor! Değişti, indirim ve para iadesi...

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    ABD'de 'Isaias' alarmı! Acil durum ilan edildi

    Evlilik hazırlığı yana genç çift, yan yana toprağa verildi

    Evlilik hazırlığı yana genç çift, yan yana toprağa verildi

    Sıradaki Haber