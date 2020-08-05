05.08.2020 - 09:24 |
5 Ağustos altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum nedir?
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftanın yeni gününde gram altın 450 TL barajının üstünde yer aldı. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son hareketliliği araştırıyorlar.Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte 5 Ağustos altın fiyatları...
Altın fiyatları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında çeyrek altın 750 TL'nin üzerine çıktı. Tam altın fiyatı ise 3.090 lirayı geçti. İşte 5 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
5 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:450,97 TL Satış Fiyatı:451,07 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:742,40 TL Satış Fiyatı:755,80 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.480,10 TL Satış Fiyatı:1.509,70 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.049,40 TL Satış Fiyatı:3.097,90 TL
Başkentte feci kaza! Yolcu otobüsü Aselsan personelini taşıyan minibüse çarptıEdirne'den Hatay'a giden yolcu otobüsü, Ankara Çevreyolu Gölbaşı istikametinde Aselsan personelini taşıyan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsün içerisindeki yolculardan 1'i hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi de yaralandı.