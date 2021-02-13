5. Avantgarde Şişli’de...

Avantgarde Collection Kurucusu İsmet Öztanık, turizm sektöründe pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşın, başta İstanbul olmak üzere stratejik bölgelerde yatırım fırsatı oluştuğuna dikkat çekerek, işletmeciliğe devam çekincesinde olanların kapılarını çaldığını ifade etti. Öztanık, “Pandemi, dönüşüm yatırımlarına da yer açtı. Bankaların elindeki AVM, otel gibi gayrimenkul portföylerinin nitelikli yönetimi için talepler geliyor. Dönüşüme ihtiyacı olan AVM ve otellerde yeni iş modelleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.