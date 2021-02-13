13.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
5. Avantgarde Şişli’de...
Lucis Şirketler Grubu, Avantgarde Collection otel zinciri markasına İstanbul Taksim, Levent ve Bodrum Yalıkavak’tan sonra 5’inci halkayı ekledi. Grup, markanın 103 odalı yeni otelini İstanbul Şişli’de hizmete sundu. Grubun açtığı yeni otel 80 delüks, 16 superior, 6 balkonlu superior ve 1 suite’ten oluşuyor.
Avantgarde Collection Kurucusu İsmet Öztanık, turizm sektöründe pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşın, başta İstanbul olmak üzere stratejik bölgelerde yatırım fırsatı oluştuğuna dikkat çekerek, işletmeciliğe devam çekincesinde olanların kapılarını çaldığını ifade etti. Öztanık, “Pandemi, dönüşüm yatırımlarına da yer açtı. Bankaların elindeki AVM, otel gibi gayrimenkul portföylerinin nitelikli yönetimi için talepler geliyor. Dönüşüme ihtiyacı olan AVM ve otellerde yeni iş modelleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.