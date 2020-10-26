5 bin metre kumaşı kurtardı, ödül aldı

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda Yünsa ekibinin dokuma işletmesinde gerçekleştirdiği “Ayak Kaçığı Hatasının Eliminasyonu“ projesi sektörde yarattığı farkla ödülü almaya hak kazandı. Proje lideri Erman Öztekin ile ekip üyeleri Hasan Yorulmaz, Bekir Muslu, Bahar Aşer, İsa Kaya, Mesut Süder ve Ayhan Mergen tekstil sektöründe üretim hatalarının azaltılmasını sağlayacak projelerinin kazandığı başarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Yıllık 5 bin metre kumaşın hatalı ürün olarak çıkmasını engelleyen projemiz sayesinde, hem iş gücü kaybı azaltıldı hem de doğal kaynakların boş yere kullanımının önüne geçildi” dedi.