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    HaberlerEkonomi Haberleri 5 bin metre kumaşı kurtardı, ödül aldı
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    26.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    5 bin metre kumaşı kurtardı, ödül aldı

    Entegre yünlü dokuma kumaş üreticisi Yünsa, yıllık 5 bin metre kumaşta kalite kaybına yol açan üretim hatasını önleyerek, KALDER tarafından Japonların “sürekli iyileştirme” felsefesine dayanan Kaizen Ödülü’ne layık görüldü.

    5 bin metre kumaşı kurtardı, ödül aldı

     

    Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nda Yünsa ekibinin dokuma işletmesinde gerçekleştirdiği “Ayak Kaçığı Hatasının Eliminasyonu“ projesi sektörde yarattığı farkla ödülü almaya hak kazandı. Proje lideri Erman Öztekin ile ekip üyeleri Hasan Yorulmaz, Bekir Muslu, Bahar Aşer, İsa Kaya, Mesut Süder ve Ayhan Mergen tekstil sektöründe üretim hatalarının azaltılmasını sağlayacak projelerinin kazandığı başarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, “Yıllık 5 bin metre kumaşın hatalı ürün olarak çıkmasını engelleyen projemiz sayesinde, hem iş gücü kaybı azaltıldı hem de doğal kaynakların boş yere kullanımının önüne geçildi” dedi.

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