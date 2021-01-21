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21.01.2021 - 16:45 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5. 000 sözleşmeli uzman erbaş alacak

5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alınacak.

Uzman Erbaşlık için başvuru süresi, şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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