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    HaberlerEkonomi Haberleri 5 havalimanı ve 3 kapı sağlık turizmine açıldı
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    30.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

    5 havalimanı ve 3 kapı sağlık turizmine açıldı

    Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yeni genelge ile sağlık turizminde ülke sınırlamasını kaldırdı. Bakanlık 20 Mayıs’ta sağlık turizmini 31 ülkeyi kapsayacak şekilde yeniden başlatmıştı. Yeni genelgeye göre artık dünyanın tüm ülkelerinden gelen hastalar kabul edilecek. Genelge ile ayrıca tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanları da sağlık turizmi kapsamına alındı.

    5 havalimanı ve 3 kapı sağlık turizmine açıldı

     

    Bakanlık yayımladığı yeni genelge ile ülke sınırlamasını kaldırdı. Buna göre, artık sadece 31 ülkeden değil, tüm dünyadan hasta kabulü yapılacak.

    Önceki genelge ile hasta ve refakatçilerinin sadece İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Kapıkule ve Sarp hudut kapılarından giriş yapmaları şart koşulurken, yeni genelge ile beş havaalanı ve üç sınır kapısından girişe imkan tanındı. Bu çerçevede İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı ile Habur Hudut Kapısı da kapsama alınmış oldu.

    Bir ‘kat’ ayrılacak

    Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip hastaneler hasta ve refakatçilerini kabul edebilecek. Bu hastanelerin bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) olacak. Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde, uluslararası sağlık turizmi kapsamında kabul edilerek teşhis ve tedavisi yapılacak hastalıklara ait branşlar yer alacak. Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunacak. Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi, yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak.

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