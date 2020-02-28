28.02.2020 - 15:17 | | İHA
5 lirayı duyan koşuyor!
Şehir içi minibüsün 2.5 TL olduğu Bilecik'te, bir otobüs firmasının Bilecik-Eskişehir arası yolculuk fiyatını 5 TL'ye indirmesi talepleri arttırdı.
Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hizmet veren şehirlerarası otobüs firması Bilecik- Eskişehir, Eskişehir-Bilecik arasında yolculuğun fiyatını 15 TL'den 5 TL'ye düşürdü. İki il arası 90 kilometre yol kateden yolcular sadece 5 TL ödüyorlar. Bu durum karşısında yolcular memnun olurken, Bilecik-Eskişehir arasındaki yolcu kontejyanları hiç boş kalmıyor.
Bu fiyatların Mart sonu Nisan başına kadar devam edeceğini söyleyen firma yetkileri, minibüs fiyatların 2,5 TL olduğu yerde, 90 kilometrelik mesafenin 5 TL olmasına vatandaşların yoğun talep gösterdiği söylediler.
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