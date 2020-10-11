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    HaberlerEkonomi Haberleri 50 milyon TL yatırımla helal jelatin üretecek
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    11.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    50 milyon TL yatırımla helal jelatin üretecek

    Deri sektöründe 85 yıldır faaliyet gösteren Uyguner Deri ile 15 yıldır jelatin ve kolajen alanında yatırımları olan Jelyap, Türkiye’nin ilk ve tek helal yaprak jelatin ve kolajen fabrikasını kurdu.

    50 milyon TL yatırımla helal jelatin üretecek

    Gelner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner, “Yeni yatırımımızın temel amacı deriyi daha iyi değerlendirmek ve Türkiye’nin ithal ettiği bir gıda ham maddesini ülkemizde üretmek. Ülkemizin bu alanda ihracatçı ülke konumunda olması için ter dökeceğiz. Jelyap ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkta Balıkesir Gönen’de 22 bin metrekare açık alan üzerine 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacağız. Yaklaşık 50 milyon TL tutarında bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Ülkemizde bu alanda ciddi ithalat yapılıyor. Bu yatırımla bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

    Gelner Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Uğur Başyiğit ise, yaprak jelatin ve kolajen sektörünün küresel büyülüğünün 4 milyar dolar olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

    “Hammadde olarak küresel bazda 4 milyar dolarlık bir büyüklük ama büyük resimde 20 milyar dolarlardan söz edebiliriz. Ülkemizdeki hacmi ise 150 milyon dolar civarında. Bugüne kadar ithal edilen bir hammaddeyi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Gönen’den bütün dünyaya ihracat yapmak istiyoruz. Bu yatırım, ülkemizin, gıdanın önemli bir hammaddesinde ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçmesinde önemli bir adım olacak.”

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