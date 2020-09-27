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    HaberlerEkonomi Haberleri 52 ülkeden alıcılar AYMOD Fuarı’a geliyor
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    27.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    52 ülkeden alıcılar AYMOD Fuarı’a geliyor

    Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlemle kapılarını açıyor. Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilere HES kodu sorulacak.

    52 ülkeden alıcılar AYMOD Fuarı’a geliyor

    CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD Fuarı, bu yıl 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarı binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

    Ayakkabı sektörüne yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetleri ağırlanacak. Binlerce yeni modelin yer alacağı fuarda 2020-2021 Sonbahar/Kış sezonu ürünleri uluslararası alıcıların beğenisine sunulacak.

    Ticareti artıracak

    Yakın coğrafyada yaşayan 600 milyon insanın ayakkabı ihtiyacına hitap eder nitelikteki AYMOD, katılımcı ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları sunacak. Fuarda B2B iş görüşmelerinin yanı sıra özel etkinlikler ve seminerler de düzenlenerek.

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