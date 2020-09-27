52 ülkeden alıcılar AYMOD Fuarı’a geliyor

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD Fuarı, bu yıl 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarı binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Ayakkabı sektörüne yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetleri ağırlanacak. Binlerce yeni modelin yer alacağı fuarda 2020-2021 Sonbahar/Kış sezonu ürünleri uluslararası alıcıların beğenisine sunulacak.



Ticareti artıracak



Yakın coğrafyada yaşayan 600 milyon insanın ayakkabı ihtiyacına hitap eder nitelikteki AYMOD, katılımcı ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları sunacak. Fuarda B2B iş görüşmelerinin yanı sıra özel etkinlikler ve seminerler de düzenlenerek.