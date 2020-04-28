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    HaberlerEkonomi Haberleri 53 hastaneye tıbbi malzeme gönderdi
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    28.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    53 hastaneye tıbbi malzeme gönderdi

    Koronavirüs ile mücadele için 10 milyon TL kaynak ayırdığını açıklayan Eczacıbaşı Topluluğu, 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezine N95 ve FFP3 maske, cerrahi maske, yüz siperliği, ateş ölçer, önlük, gözlük, tulum, entübasyon kabini, muayene ve kültür alma kabini, dezenfektan, kolonya, tuvalet kağıdı, havlu ve fotoselli armatür ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

    53 hastaneye tıbbi malzeme gönderdi

     

    Topluluk, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL verdiğini, yaşlılara kolonya, sağlık personeli için otellere dezenfektan gönderdiğini açıklamıştı.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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