28.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
53 hastaneye tıbbi malzeme gönderdi
Koronavirüs ile mücadele için 10 milyon TL kaynak ayırdığını açıklayan Eczacıbaşı Topluluğu, 53 ildeki hastane ve aile sağlığı merkezine N95 ve FFP3 maske, cerrahi maske, yüz siperliği, ateş ölçer, önlük, gözlük, tulum, entübasyon kabini, muayene ve kültür alma kabini, dezenfektan, kolonya, tuvalet kağıdı, havlu ve fotoselli armatür ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.
Topluluk, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL verdiğini, yaşlılara kolonya, sağlık personeli için otellere dezenfektan gönderdiğini açıklamıştı.