MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 550 milyon $’lık kâğıt fabrikası gün sayıyor
ABONE OL
11.01.2021 - 07:00 | | AYDIN AA

550 milyon $’lık kâğıt fabrikası gün sayıyor

Kipaş Holding tarafından Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan ve 1700 kişinin istihdam edileceği kâğıt fabrikasının martta  üretime başlaması planlanıyor.

550 milyon $’lık kâğıt fabrikası gün sayıyor

Kahramanmaraş merkezli holding, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım, çimento ve kağıt sektöründe faaliyet gösteriyor.

İthalatı azaltacak

Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde 658 dönüm üzerine kurulan kağıt fabrikası yatırımında sona gelindi. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretilecek tesiste üretimin martta başlaması planlanıyor. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikada ağırlıklı olarak Türkiye’nin ithal ettiği  kağıtlar üretilecek.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, kağıt fabrikasının, ithalatı engellediği için stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Öksüz, “Burası 550 milyon dolarlık bir yatırım. İkinci makine geldiğinde de 700 milyon doları geçecek. Ülkemizin ihtiyacı olduğu bir yatırım. Türkiye’nin 300 milyon dolarlık ithalatını ortadan kaldıracak, üstelik 200 milyon dolar da ihracat planlıyoruz” dedi.

 

4.5'lik depremin ürkütücü sesi korkuttuAnkara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİP nedir, ücretli mi? BİP indirme nasıl yapılır? İşte BİP özellikleri

BİP nedir, ücretli mi? BİP indirme nasıl yapılır? İşte BİP özellikleri

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Zam geldi! Taksit yok, ödemeler bankaya...

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Bina yalıtımı faturayı düşürür mü?

Telegram indirme | Telegram nedir, hangi ülkenin? Telegram ücretli mi? İşte Telegram özellikleri

Telegram indirme | Telegram nedir, hangi ülkenin? Telegram ücretli mi? İşte Telegram özellikleri

Sıradaki Haber