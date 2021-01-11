550 milyon $’lık kâğıt fabrikası gün sayıyor

Kahramanmaraş merkezli holding, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım, çimento ve kağıt sektöründe faaliyet gösteriyor.

İthalatı azaltacak

Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde 658 dönüm üzerine kurulan kağıt fabrikası yatırımında sona gelindi. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretilecek tesiste üretimin martta başlaması planlanıyor. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikada ağırlıklı olarak Türkiye’nin ithal ettiği kağıtlar üretilecek.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, kağıt fabrikasının, ithalatı engellediği için stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Öksüz, “Burası 550 milyon dolarlık bir yatırım. İkinci makine geldiğinde de 700 milyon doları geçecek. Ülkemizin ihtiyacı olduğu bir yatırım. Türkiye’nin 300 milyon dolarlık ithalatını ortadan kaldıracak, üstelik 200 milyon dolar da ihracat planlıyoruz” dedi.