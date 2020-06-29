56 milyar $’lık ‘sanal çıkarma’

Özbekistan, demir ve demir dışı metaller ithalatı 700 milyon dolardan fazla. Türkiye Özbekistan’a 50 milyon dolar ihracatı ile pazarın yüzde 7’lik payına sahip. Kazakistan, Demir ve Demir Dışı Metaller ithalatı 2.5 milyar dolar. Türkiye Kazakistan’a 36 milyon dolar ihracatı ile Kazak pazarının yüzde 1’ine sahip.

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Özbekistan ve Kazakistan hedef ülkelerimiz arasında yer alan toplamda 50 milyon nüfus ile 56 milyar dolarlık ithalat yapan Orta Asya’nın büyük pazarlarından. Bu ülkelerde devam eden altyapı, karayolu, havaalanı, terminal gibi projelerde yer almak öncelikli hedefimiz” dedi. Bu ay sonu itibariyle 3 farklı sanal ticaret heyeti gerçekleşeceğini belirten Öztiryaki, “Metal sektörü genelinde Körfez ülkeleri sanal ticaret heyetimizde 24 katılımcı firmamız, 150’ye yakın iş görüşmesi yaptı” diye konuştu.