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    HaberlerEkonomi Haberleri 5’er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor
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    31.10.2020 - 10:22 | | İHA

    5’er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor

    Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Akçakoca’da balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er liradan satışa çıktı.

    5’er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk iki kırlangıç balığı, tezgahta yerini aldı. Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki iki adet kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.

    Balıkçılar kırlangıç balığının pahalı olduğunu bu balığın çorbası ve buğulamasının çok lezzetli olduğunu söylüyorlar.

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