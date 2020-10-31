5’er kiloluk kırlangıç balıkları 500 liradan satılıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde balıkçılarınca avlanan 5'er kiloluk iki kırlangıç balığı, tezgahta yerini aldı. Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki iki adet kırlangıç balığı, tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu.
Balıkçılar kırlangıç balığının pahalı olduğunu bu balığın çorbası ve buğulamasının çok lezzetli olduğunu söylüyorlar.
Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendiİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.