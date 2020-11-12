5G için Türkiye’ye yapay zeka merkezi kurdu

“Servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan olmak ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyor. Yeni merkezin kurulmasıyla ekosistemimizi daha da geliştireceğiz.”

Ericsson ‘Mobilite Raporu’na göre, 5G’nin 2025’e kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 80 milyon aboneye ulaşması bekleniyor.