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12.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

5G için Türkiye’ye yapay zeka merkezi kurdu

Ericsson, Türkiye’de yapay zeka ve makine öğrenimi dahil olmak üzere yeni nesil teknolojilere dayalı yüksek değerli mühendislik ve tasarım çözümlerinin teşvik edilmesini amaçlayan yeni merkezini duyurdu. Ericsson Genel Müdürü Işıl Yalçın, yeni açılacak merkezle ilgili olarak şunları söyledi:

5G için Türkiye’ye yapay zeka merkezi kurdu

“Servis sağlayıcılar, yeni hizmetleri pazara ilk sunan olmak ve ihtiyaç duyulan çevikliğe ulaşmak için giderek daha fazla yapay zeka ve otomasyona yöneliyor. Yeni merkezin kurulmasıyla ekosistemimizi daha da geliştireceğiz.”
Ericsson ‘Mobilite Raporu’na göre, 5G’nin 2025’e kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 80 milyon aboneye ulaşması bekleniyor.

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