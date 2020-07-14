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    HaberlerEkonomi Haberleri 6.5 milyarlık kurban pazarı
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    14.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    6.5 milyarlık kurban pazarı

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl 3.5 milyon küçükbaşın kurbanlık olarak ayrıldığını belirterek, “Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaş hayvanlarla sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçükbaş hayvanın değeri ise 6.5 milyar lirayı bulmaktadır” ifadesini kullandı.

    6.5 milyarlık kurban pazarı

    Kovid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğine, Suudi Arabistan’ın da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğine dikkat çeken Çelik, bu yıl kurban kesimlerinin yüzde 10 artacağını öngördü. Çelik birliklerden alınan bilgilere göre, ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatının 1300 lira olduğunu aktardı.

    Zincirlerde başladı

    Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

    Kredi kartına taksit imkanı sunan marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Bazı marketlerde satışlar başladı.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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