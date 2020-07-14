14.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
6.5 milyarlık kurban pazarı
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl 3.5 milyon küçükbaşın kurbanlık olarak ayrıldığını belirterek, “Talep olması durumunda kurbanlığa ayrılacak küçükbaş hayvanlarla sayı 5 milyon başa ulaşıyor. 5 milyon küçükbaş hayvanın değeri ise 6.5 milyar lirayı bulmaktadır” ifadesini kullandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğine, Suudi Arabistan’ın da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğine dikkat çeken Çelik, bu yıl kurban kesimlerinin yüzde 10 artacağını öngördü. Çelik birliklerden alınan bilgilere göre, ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatının 1300 lira olduğunu aktardı.
Zincirlerde başladı
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
Kredi kartına taksit imkanı sunan marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Bazı marketlerde satışlar başladı.
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