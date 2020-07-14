6.5 milyarlık kurban pazarı

Kovid-19 salgını nedeniyle birçok kişinin tatil planını ertelediğine, Suudi Arabistan’ın da yurt dışından hacı kabul etmeyeceğine dikkat çeken Çelik, bu yıl kurban kesimlerinin yüzde 10 artacağını öngördü. Çelik birliklerden alınan bilgilere göre, ortalama kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatının 1300 lira olduğunu aktardı.

Zincirlerde başladı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1190 lira, büyükbaşların ise bir hissesi 1495 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Kredi kartına taksit imkanı sunan marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Bazı marketlerde satışlar başladı.