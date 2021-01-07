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07.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

6.9 milyar dolarlık birleşme ve satış

Denetim ve danışmanlık firması EY’ın (Ernst & Young) Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü, Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2020 Raporu’nu açıkladı.

6.9 milyar dolarlık birleşme ve satış

Rapora göre, Kovid-19 salgınının yarattığı olumsuz ortamın hâkim olduğu 2020 yılında, tüm dünyada birleşme ve satın alma işlem adedi 2019 seviyelerine benzer gerçekleşirken, işlem hacminde önemli miktarda düşüş gerçekleşti. Türkiye’de ise 2020 yılında işlem adedi 209 ile 2019 yılı seviyesinde gerçekleşirken, bunlardan 89 adedinin büyüklüğü açıklandı. Büyüklükleri açıklanan işlemler dikkate alındığında, toplam işlem hacminde 6.9 milyar dolar ile 2019’a göre yüzde 153 artış yaşandı. Değeri açıklanmamış 120 işlem de dâhil edildiğinde toplam hacmin yaklaşık 9 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor. EY Türkiye’ye göre, bu artışın arkasındaki ana etken olarak kamu tarafında Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) gerçekleştirdiği işlemler ile özel sektörde bilişim sektörü kaynaklı işlemler yer aldı. En büyük iki işlem olan TVF’nin Turkcell satın alımı ile Peak Games’in Zynga’ya satışı işlemleri, toplam işlem büyüklüğünün yüzde 52’sini oluşturdu.

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç, “Yabancı yatırımcıların Türkiye odaklı gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2020 yılında 3 milyar doların biraz üstünde olduğunu görüyoruz. Bu rakam, geçen yıla oranla artış gösterirken, toplam büyüklük içerisinde yüzde 45 ile son 5 yılın en düşük seviyesini temsil ediyor” dedi.

Sınır ötesi hareket

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar ise şöyle dedi: “Salgının yavaşlaması ile özellikle sınır ötesi satın alma işlemlerinin ivmelenmesini beklemekteyiz. 2020 yılını salgına rağmen şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda gayet olumlu geçiren Türkiye için 2021’in de olumlu geçmesini bekliyoruz.”

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