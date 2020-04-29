6 ay ödemesiz Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı! 25 bin TL 36 ay vadeli Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Halkbank esnaf kredisi gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Halkbank,Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlara 25 TL genel limitli kredi fırsatı sunuyor. 6 ay ödemesiz dönemi bulunan kredinin 36 aya kadar ise vade imkanı bulunuyor. Peki Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte 25 bin TL Halkbank kredi başvuru ekranı...
Halkbank esnaf kredisi başvurularının şartları ve detayları merak ediliyor. Halkbank kredi imkanında 25 bin TL genel limit, 6 ay ödemesiz dönem ve 36 ay vade imkanı bulunuyor. Esnaflar ise krediye nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyorlar. İşte Halkbank kredi başvuru ekranı...
Halkbank,esnaf ve sanatkarlara Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” ile İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
1-İŞLETME KREDİSİ
%4,5 Faiz Oranı
25.000 TL Limit
6 Aya Kadar Ödemesiz Dönem
36 Ay Vade
2- PARAF ESNAF KART
25.000 TL Genel Limit
İlk 3 Ay Ödemesiz Dönem Aylık 0,95 Faiz İle
12 Aya Kadar Taksitlendirme İmkanı
Düzenli Nakit Akışı
Taksitli ve Vadeli İşlem Avantajı
Anlaşmalı Tedarikçilerde Özel Limit
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.