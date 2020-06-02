10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvurusu sonuç sorgulama ekranı! Halbank, Ziraat Bankası kredi başvurusu...

0.49 faiz oranı olan temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuç sorgulamaları bankaların internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Halbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın verdiği kredide 6 ay ödemesiz imkanı sunuluyor. 10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli olarak veriliyor. Peki temel ihtiyaç desteği kredisi sonuç sorgulama nasıl yapılır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz



Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.



ONAYLI BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır.

BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.