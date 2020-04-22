6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru ekranı, ne zaman sonuçlanır? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10 bin TL kredi sorgulaması nasıl yapılır?

Temel ihtiyaç desteği kredisi, corona virüs salgını sonrasında vatandaşlara yardımcı olmak için devreye alındı. Halkbank,Vakıfbank ve Ziraat bankası tarafından verilen kredinin 6 ayı ödemesiz dönem şeklinde olurken 36 ay vade imkanı bulunuyor. 10 bin TL'ye kadar olan kredi başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Peki 10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sonuçlanır?

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Temel ihtyiaç desteği kredisine başvuru yapanlara konu ile ilgili bilgilendirme mesajları gitmeye başladı.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL ALINIR?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ BAŞVURU EKRANLARI

Vakıbank'tan kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724’e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.

VAKIFBANK BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!