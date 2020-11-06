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06.11.2020 - 10:20 |

6 Kasım altın fiyatları son durum! Bugünkü gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları Fed faiz kararı sonrasında yükselişini devam ettirdi. 520 TL seviyelerinde olan gram altın bugün ise saat 10.00'da alış fiyatı 527,69 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın son durumları merak konusu. İşte 6 Kasım çeyrek, yarım ve tama altın alış satış fiyatları...

6 Kasım altın fiyatları son durum! Bugünkü gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde anbean takip edilen konular arasında bulunuyor. Fed faiz karar dün akiam açıklandı. Karar sonrasında altın fiyatlarında artış yaşandı. Bugünkü altın fiyatları son durumu detayları haberde yer alıyor. Peki 6 Kasım altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatları...

6 KASIM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 527,69

Gram altın satış fiyatı: 527,79

Çeyrek altın alış fiyatı: 838,45

Çeyrek altın satış fiyatı: 857,58

Yarım altın alış fiyatı: 1.671,67

Yarım altın satış fiyatı: 1.715,16

Tam altın alış fiyatı: 3.458,62

Tam altın satış fiyatı:3.545,71

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