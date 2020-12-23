6 milyar dolar'lık altın bulundu

AA’ya konuşan Poyraz söz konusu sahanın 2008’de işletilmek üzere Koza Altın şirketine verildiğini ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Gübretaş tarafından sözleşmenin iptali için dava açıldığını anlattı. Poyraz, söz konusu davaların 2019’un Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve oradaki sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş’a teslimine karar verildiğini söyledi.



Poyraz, bu süreçte FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin yaşandığını ve Koza şirketinin TMSF’ye geçtiğini anımsatarak,



“Biz mahkeme aşamaları tamamlanır tamamlanmaz TMSF ve Koza ile diyaloğa geçip, maden sahasıyla ilgili tüm devir sürecini tamamladık” dedi.



2 yıla ilk altın



Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3.5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsu kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır. Ayrıca 1.6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3.2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz.”



Bu madenin, dünyada da sayılı madenler arasında yer aldığını vurgulayan Poyraz, “İşletmesini farklı bir firmaya verebilirdik ya da başka bir firmayla ortak olabilirdik ancak Gübretaş Maden AŞ şirketini yapılandırarak Gübretaş’ın gücü, Tarım Kredi’nin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi yatırımlarımızla çıkarma kararı verdik. 2 yıl içinde ilk altını çıkartıp, Türk ekonomisinde değere dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.