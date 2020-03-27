BİST91.5280EURO7,100,56USD6,39-0,02ALTIN335,170,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 65 yaş üstüne nisana kadar kargo bedava
    ABONE OL
    27.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    65 yaş üstüne nisana kadar kargo bedava

    Koronavirüs salgını için hayata geçirilen destek kampanyalarına bir yenisi de Aras Kargo ekledi. #EvdeKalTürkiyem kampanyası ile Aras Kargo, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin gönderilerini ücret almadan teslim alıp adresine gönderdiğini duyurdu.

    65 yaş üstüne nisana kadar kargo bedava

    Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi haline gelen koronavirüs tehdidine karşı vatandaşların evlerinde kalmalarının önemini hatırlattı. Evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü müşterilerinin kargo ihtiyaçlarını karşılanması için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Ayyarkın, “Amacımız, bu dönemde, büyüklerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve İç İşleri Bakanlığı’nca yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili genelgedeki uyarılarına dikkat çekmek” dedi.

    Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD - SOYAD - TC KİMLİK NO - DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552’ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0 - 15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor. Kampanya 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    Sıradaki Haber