65 yaş üstüne nisana kadar kargo bedava

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi haline gelen koronavirüs tehdidine karşı vatandaşların evlerinde kalmalarının önemini hatırlattı. Evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü müşterilerinin kargo ihtiyaçlarını karşılanması için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Ayyarkın, “Amacımız, bu dönemde, büyüklerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve İç İşleri Bakanlığı’nca yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili genelgedeki uyarılarına dikkat çekmek” dedi.



Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin EVDEKAL yazıp bir boşluk bırakarak AD - SOYAD - TC KİMLİK NO - DOĞUM YILI bilgilerini eksiksiz olarak doldurup 2552’ye SMS göndermesi ve aldığı kodu kimliği ile beraber Aras Kargo kuryesine bildirmesi gerekiyor. 0 - 15 kg arası kargolar için geçerli olan kampanya, haftada en fazla iki adet kargo gönderimini kapsıyor. Kampanya 1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek.