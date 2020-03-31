BİST88.0590EURO7,260,01USD6,580ALTIN342,971,45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 65 yaş üstüne ücretsiz dakika
    ABONE OL
    31.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    65 yaş üstüne ücretsiz dakika

    Türk Telekom, kesintisiz iletişime destek olmak amacıyla 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcılarına 1 ay boyunca her yöne 500 dakika hediye ediyor.

    65 yaş üstüne ücretsiz dakika

    Ayrıca ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirler arası görüşmelerde geçerli aylık 3.000 dakikaya varan görüşme imkânı sağlıyor.

    Türk Telekom 65 yaş üstü kullanıcılarına sunduğu kampanyayı sabit telefonlarla da sınırlamıyor. Her yöne 500 dakika paketini, sabit hatların yanı sıra GSM hatları için de geçerli hâle getirerek 65 yaş üstündekilerin çocukları, torunları ve tüm sevdikleri ile görüşebilmesine olanak sağlıyor.

    KKTC'den gelen 332 kişi Karaman'da yurda yerleştirildiKKTC'den gelen 332 kişi, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ağrı - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama

    Ağrı - Gürbulak Sınır Kapısı'nda doğal gaz boru hattında patlama

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

    Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Sıradaki Haber