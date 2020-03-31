65 yaş üstüne ücretsiz dakika

Ayrıca ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirler arası görüşmelerde geçerli aylık 3.000 dakikaya varan görüşme imkânı sağlıyor.



Türk Telekom 65 yaş üstü kullanıcılarına sunduğu kampanyayı sabit telefonlarla da sınırlamıyor. Her yöne 500 dakika paketini, sabit hatların yanı sıra GSM hatları için de geçerli hâle getirerek 65 yaş üstündekilerin çocukları, torunları ve tüm sevdikleri ile görüşebilmesine olanak sağlıyor.