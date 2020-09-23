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    HaberlerEkonomi Haberleri 7.5 milyar dolarlık oyun
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    23.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    7.5 milyar dolarlık oyun

    ABD’li teknoloji devi Microsoft, oyun alanında rekor bir satın almaya imza attı. Oyun firması Bethesda’yı 7.5 milyar dolara alıyor.

    7.5 milyar dolarlık oyun

     

    Efsane oyunların geliştiricisi Bethesda, ZeniMax Media bünyesinde bulunuyor. Satın alma sonrası Bethesda’nın geliştirdiği oyunlardan Fallout, Doom, Doom Eternal, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Quake ve Starfield artık Microsoft tarafından çıkarılacak. Anlaşma kapsamında Bethesda’nın eski ve yeni tüm oyunları Xbox Game Pass’e eklenecek. Anlaşma yeni konsollar Xbox Series X ve Xbox Series S’in ön siparişe açılmasından önce geldi.

    Daha ileri taşıyacağız

    Microsoft CEO'su Satya Nadella, “Kendini kanıtlamış bir oyun geliştiricisi ve yayıncısı olarak Bethesda, her oyun kategorisinde başarı elde etti. Birlikte dünyada 3 milyardan fazla oyuncuyu güçlendirme hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

    Bethesda Başkan Yardımcısı Pete Hines ise, “Biz hala Bethesda’dayız. Oyun geliştirmeye devam edeceğiz. Anlaşma bizim daha büyük oyunlar yapmamıza olanak sağlayacak. Microsoft harika bir partner ve erişmemize izin vereceği kaynaklarla daha iyi bir oyun geliştirici ve yayıncısı olacağız” diye konuştu.

    Microsoft 2014’te Minecraft’ın geliştiricisi İsveçli Mojang’ı 2.5 milyar dolara almıştı.

    Hepsi popüler

    Bethesda’nın bünyesinde bulunduğu ZeniMax Media, 1999’da kuruldu. Dünyada 2 binden fazla çalışanı bulunuyor. Stüdyo bünyesinde bulunan ve Microsoft’a satılan oyunlar şunlar:

    - Doom

    - Doom Eternal

    - Wolfenstein

    - Fallout

    - The Elder Scrolls

    - Quake

    - Starfield

    - Prey

    - Dishonored

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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