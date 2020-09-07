7 Eylül On Numara çekilişi geri sayım! On Numara çekilişi Milli Piyango Online'da!

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Milli Piyango oyunlarından On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Son olarak 31 Ağustos'ta yapılan On Numara çekilişinde on bilen 2 kişi 146 bin 897 TL kazanmıştı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

7 Eylül 2020 On Numara çekilişi bu akşam 20.00'de canlı olarak millipiyangoonline.com'da yapılacak. Bu akşamki beklenen büyük ikramiye 138 bin 530 TL. Peki, On Numara nasıl oynanır?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler, kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANIYOR!

Yeni dönemde On Numara çekilişi de canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde son teknoloji kullanılıyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.