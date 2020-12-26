7 milyon liralık tasarruf sağladı

Vodafone’un Red Business tarifesini kullanan işletmeler ise, tarifenin sunduğu avantajlardan yararlanarak 1 yılda toplam 7 milyon TL’nin üzerinde fayda sağladı.



Kesintisiz erişim



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 2020’de de işletmeler için çözümler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Müşterilerimiz için bir yandan verimlilik ve tasarruf imkânları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı olduk. 2020’de her alanda köklü değişimler yaratan pandemi sürecinde de işletmelerimizin yanında olduk. Bu zorlu dönemde dijitalleşmenin gücünü kullanarak KOBİ ve esnaf müşterilerimiz de dahil olmak üzere tüm müşterilerimize kesintisiz ve güvenli erişim sağlarken, yeni döneme hızla adapte olmaları için çözümlerimizle destek verdik. Bu dönemde pek çok işletme çalışanlarının sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için Vodafone Business çözümlerini tercih etti. Vodafone Business olarak, dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle işletmelerin yanında yer almaya devam edeceğiz.”