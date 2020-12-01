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01.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

70 milyon dolarlık ithalatı önleyecek

Cengiz Holding bünyesindeki ETİ Alüminyum, Ar-Ge çalışmaları ile ileri teknolojiye sahip iki yeni ürün geliştirerek 2021 yılında en az 70 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Farklı projelerin yürütüldüğü Ar-Ge Merkezi’nin yeni hedefi ise bataryaların hammaddesi olarak kabul edilen lityum karbonatı üretmek. 2021 yılında devreye girecek pilot tesiste yıllık 3.5 ton lityum karbonat üretilecek, hedef ise yılda 370 ton üretime ulaşmak.

70 milyon dolarlık ithalatı önleyecek

ETİ Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, yaptıkları yatırımlar sayesinde ETİ Alüminyum’un Türkiye’nin stratejik kurumları arasına girdiğini söyledi. Arkan, şöyle konuştu:

“Özelleştirmeden sonra 580 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Tesis bugün Türkiye’nin alüminyum ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılar hale geldi. İleri teknoloji ürünlerimiz ile ülkenin stratejik kurumları arasında yer alıyoruz. Savunma, havacılık, otomotiv ve denizcilik sektörüne katma değeri yüksek ürünler veriyoruz. Ar-Ge Merkezi’nde çalışmalar yürüterek katma değeri yüksek ürünler üzerinde çalışıyoruz.”

Lityum karbonat

Arkan, “Lityum 21. yüzyılın enerji kaynağı bir malzeme haline geldi. Türkiye’nin koymuş olduğu yerli ve milli otomobil hedeflerine ETİ Alüminyum olarak katkıda bulunabilmek adına, lityum karbonat üretimi Ar-Ge çalışmaları başlatıldı. Laboratuvar çapında çok olumlu sonuçlar elde edildi. Yılda 370 ton lityum karbonat üretim potansiyeline sahibiz” dedi.

2 yeni ürün

Eti Alüminyum Ar-Ge merkezinde geliştirilen özel alüminyum trihidroksitin (ATH) Türkiye’de üretilmesiyle yıllık 13.7 milyon dolarlık cari açığın önüne geçilecek. Ar-Ge merkezinde geliştirilen diğer ürün özel alüminanın Türkiye’de üretilmesiyle de yıllık 59 milyon dolarlık ithalatın önü kesilecek.

 

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