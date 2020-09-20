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    HaberlerEkonomi Haberleri 74 bin 532 saatlik eğitim verildi
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    20.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    74 bin 532 saatlik eğitim verildi

    Türk Telekom Akademi eğitim platformu, mart-eylül döneminde Türk Telekom çalışanlarına 526 farklı konuda 74 bin 532 saatlik uzaktan eğitim verdi.

    74 bin 532 saatlik eğitim verildi

    Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “Türk Telekom Akademi olarak tüm çalışanlarımıza, ihtiyaç duydukları her konuda gelişim imkânı sağlıyoruz. Üniversiteli geçlerimize yönelik, Türkiye’nin ilk online Siber Güvenlik Kampı’nı düzenledik ve bu dönemde her yıl yüz yüze gerçekleştirdiğimiz START Stajım Gelişim Programı’nı da ilk kez online platforma taşıdık” dedi.

    Verilen bilgiye göre, Türk Telekom Akademi’de pazarlama, teknoloji, finans, satış gibi iş birimlerine yönelik iş okulları ve mesleki gelişim eğitimleri ile ‘Liderler Okulu’, ‘İç Mentorluk’ gibi programlar da online devam etti. Türk Telekom Akademi’nin aylık güncellenen ‘Yetkinlik Gelişim Takvimi’nde yenilikçi düşünme, çeviklik, duygusal zekâ, zorlu koşullarda öz yönetim yetkinlikleri anlatıldı.

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