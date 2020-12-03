8 kilogramlık levrek 1040 liradan satışa sunuldu

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sabah denize açılan kıyı balıkçılarının ağına 1 metre uzunluğunda, 8 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

Limana getirilerek tezgahtaki yerini alan levrek, vatandaşlardan ilgi gördü. Balığa meraklı gözlerle bakan vatandaşlar, bölgede bu büyüklükte levreği her zaman tezgahta görmenin zor olduğunu söyledi.

Balıkçı Vedat Kalmaz tarafından 1040 liraya satışa sunulan balık, alıcısını bekliyor. Kalmaz, bu büyüklükte balığın tezgahlara her zaman gelmediğini, balığın kilogramı 130 liradan satışa sunulduğunu ve vatandaşlardan ilgi gördüğünü dile getirdi.