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    HaberlerEkonomi Haberleri 805 milyon $’lık güven imzası
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    29.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    805 milyon $’lık güven imzası

    Yapı Kredi, 20 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 805 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin iki ayrı döviz cinsinden sağladığı 805 milyon dolarlık sendikasyon kredisi dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

    805 milyon $’lık güven imzası

    Bankanın 284 milyon dolar ve 440.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2.50 ve euribor + yüzde 2.25 oldu. Kredinin tutarı, sözleşmenin akordeon özelliği ile gelebilecek yeni katılımlarla artırılabilecek.

    Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, yılın şu ana kadarki en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

    “Güçlü sermaye yapımız, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile hedeflediğimiz alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyüyoruz. Küresel olarak içinde bulunduğumuz bu zor döneme rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin en önemli göstergesi.”

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