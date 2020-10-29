805 milyon $’lık güven imzası

Bankanın 284 milyon dolar ve 440.5 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2.50 ve euribor + yüzde 2.25 oldu. Kredinin tutarı, sözleşmenin akordeon özelliği ile gelebilecek yeni katılımlarla artırılabilecek.



Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, yılın şu ana kadarki en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:



“Güçlü sermaye yapımız, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile hedeflediğimiz alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyüyoruz. Küresel olarak içinde bulunduğumuz bu zor döneme rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin en önemli göstergesi.”