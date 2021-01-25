MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 86 öğretim üyesi alınacak
ABONE OL
25.01.2021 - 17:47 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

86 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak.

86 öğretim üyesi alınacak

Haliç Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurularda istenilen belgeler, son başvuru tarihi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da 4 metrelik dalgalarMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 'sarı kodlu' fırtına uyarısının ardından Avcılar'da dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 4 metreyi buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli'de 2 adrese fuhuş operasyonu!

Denizli'de 2 adrese fuhuş operasyonu!

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü! Eski emniyet amirine hapis cezası

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü! Eski emniyet amirine hapis cezası

Sıradaki Haber