25.01.2021 - 17:47 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
86 öğretim üyesi alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Haliç Üniversitesi 86 öğretim üyesi alacak.
Haliç Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurularda istenilen belgeler, son başvuru tarihi ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.