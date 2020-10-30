9 aylık kârı 5.2 milyar TL

Bankanın ilk 9 ayında net kârı, 5 milyar 240 milyon TL oldu. Aktif büyüklüğü 525 milyar 909 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı destek 400 milyar 378 milyon TL oldu. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL oldu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu. Bu olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldığımız bir çeyrek geçirdik” dedi.