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    HaberlerEkonomi Haberleri 9 aylık kârı 5.2 milyar TL
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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    9 aylık kârı 5.2 milyar TL

    Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı.

    9 aylık kârı 5.2 milyar TL

    Bankanın ilk 9 ayında net kârı, 5 milyar 240 milyon TL oldu. Aktif büyüklüğü 525 milyar 909 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı destek 400 milyar 378 milyon TL oldu. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL oldu.
    Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu. Bu olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldığımız bir çeyrek geçirdik” dedi.

    Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
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