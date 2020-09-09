09.09.2020 - 21:23 |
9 Eylül altın fiyatları... Ons, gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları eylül ayının ilk haftasında yatay bir seyir izlerken bu pazartesinden itibaren yönünü yukarı doğru çevirdi. Gram altın 468 liraları görürken son durum merak ediliyor İşte 9 Eylül altın fiyatları...
Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları eylül ayının ilk haftasında durgundu. Fakat ikinci haftaya girilmesinin hemen ardından altında sert yükselişler yaşanmaya başlandı. İşte son durum...
ALTIN FİYATLARI
ONS ALTIN NE KADAR?
Altın Ons Alış 1.944, satış 1.945 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
464,56 TL'ye alınırken, 468,17 TL'ye satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın 763,60 TL'ye alınırken, 769,30 TL'ye satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altının ise alış fiyatı 1.507,50TL iken, satış fiyatı 1.538,40 TL.
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın 3.016,00 TL , satış fiyatı 3.047,40 TL...
Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.