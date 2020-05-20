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    HaberlerEkonomi Haberleri 9 milyon yolcuyla tarihi uçuş
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    20.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    9 milyon yolcuyla tarihi uçuş

    Türk Hava Yolları’nın (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul’dan Samsun’a gerçekleştirdiği “TK1919” sefer sayılı özel uçuş dün büyük heyecanla takip edildi.

    9 milyon yolcuyla tarihi uçuş

    Tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler için “www.tarihiyolculuk.com” adresi üzerinden oluşturulan ve 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, hatıra biletlerini sosyal medyada “#TarihiYolculuk ve #TK1919” etiketleriyle paylaştı. Özel sefer, Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi.

    Yolcusu olmayan sefer öncesi “Of” isimli “Boeing 737-900 ER” tipi uçak özenle temizlenerek, sefere hazır hale getirildi.

    Selin Kaptan uçurdu

    Otobüsle aprona gelen THY kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir ile kabin ekipleri uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
    Saat 12.25’te İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden uçak Samsun’a gelişinde Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yaptıktan sonra havaalanına iniş yaptı ve su takı töreniyle karşılandı.

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