9 Ocak Milli Piyango ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango nasıl oynanır? İşte Mili Piyango sorgulama 9 Ocak

Milli Piyango sonuçları çekilişin hemen ardında Milli Piyango Online sayfasından açıklanıyor. 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen özel çekilişte kazanan numara 9884757 olmuştu. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişlerden Milli Piyango da canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. İşte, 9 Ocak Milli Piyango çekiliş detayları...

9 OCAK MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık gecesi yapılan çekilişte 25 milyon TL bir talihliye gitmişti. Milli Piyango bileti alarak 9 Ocak Milli Piyango çekilişine katılanlar büyük ikramiye tutarını araştırıyor. Cumartesi günü yapılacak çekilişin ikramiyesi ise 6 milyon TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Basılı Milli Piyango biletlerini satın alarak kazanabileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır. Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak çekilişe katılabilirsiniz. Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alınabiliyor. Milli Piyango biletinde seçilen numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış olunuyor.

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletse teselli ikramiyesi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ AL...