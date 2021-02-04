04.02.2021 - 01:36 |
A101 katalog 4 Şubat: Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte, A101 kampanyalı ürünler...
Vatandaşlar her hafta A101 aktüel ürünler kataloğunu bekliyor. Binlerce ürünü indirimli olarak satın alma fırsatı sunan aktüel katalogda bu hafta neler indirimde merak ediliyor. 4 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu ise yayınlandı. İşte, 4 Şubat A101 indirimli ürünler...
A101 haftanın kampanyalı ürünlerinin tam listesini açıkladı. Teknolojiden mutfak araçlarına, züccaciyeden gıdaya, tekstilden kozmetiğe birçok alanda çeşitli ürünleri her hafta halk sunuyor. A101 4 Şubat aktüel ürünler kataloğu tam listesi haberimizde. Bu hafta A101 marketler; bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, televizyon, cep telefonu, elektrikli süpürge, portatif dikey ütü, çay makinesi, midi fırın, overlok makinesi, farklı örgü ipi çeşitleri gibi ürünler indirimli olarak en uygun fiyata satışa çıktı.
A101 AKTÜEL 4 ŞUBAT 2021
Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.