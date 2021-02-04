A101 katalog 4 Şubat: Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte, A101 kampanyalı ürünler...

A101 haftanın kampanyalı ürünlerinin tam listesini açıkladı. Teknolojiden mutfak araçlarına, züccaciyeden gıdaya, tekstilden kozmetiğe birçok alanda çeşitli ürünleri her hafta halk sunuyor. A101 4 Şubat aktüel ürünler kataloğu tam listesi haberimizde. Bu hafta A101 marketler; bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, televizyon, cep telefonu, elektrikli süpürge, portatif dikey ütü, çay makinesi, midi fırın, overlok makinesi, farklı örgü ipi çeşitleri gibi ürünler indirimli olarak en uygun fiyata satışa çıktı.

A101 AKTÜEL 4 ŞUBAT 2021

















