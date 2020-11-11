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11.11.2020 - 12:55 | | AA

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyor.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Kasım Cuma günü açıklanacak eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin eylül ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,7 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,3 ila yüzde 12,5 artış aralığında yer aldı.

Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 16 artış kaydetmişti. Arındırılmış sanayi üretimi endeksi de ağustosta yıllık yüzde 10,4, aylık yüzde 3,4 artış göstermişti. 

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